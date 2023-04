Le Port : une marche de sensibilisation à l'autisme

Ce dimanche 2 avril 2023, la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme était organisée au complexe sportif du Port. Les participants ont pu s'élancer sur deux parcours pour une marche de sensibilisation et découvrir un village associatif. Jusqu'au 10 avril, l'hôtel de ville sera illuminé tous les soirs. Une conférence-débat est également organisée le 6 avril au Cinéma Casino de 8h30 à 17h. Nous publions le communiqué de la mairie ci-dessous (photo Le Port).

Une journée en deux temps : une marche avec deux parcours et un grand village de sensibilisation. Les différentes associations ont participé à des ateliers sportifs, bien-être, musique ou encore à des animations dans une ambiance très conviviale.

C’est au complexe sportif municipal que la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme s’est déroulée ce dimanche 2 avril en présence de Franck Jacques Antoine, élu délégué à l’Urgence Sociale et vice -président du CCAS.

Mise en place par la Ville via le Pôle Handicap (CCAS du Port), cette semaine de sensibilisation est aussi marquée par l’illumination de l’hôtel de ville tous les soirs jusqu’au 10 avril et par une conférence-débat autour de quatre thèmes ce jeudi 6 avril au Cinéma Casino de 8h30 à 17h. Pour vous inscrire : 0262 55 14 04/ 0693 39 73 61.

Le Port, ville inclusive accorde une place importante au sujet du handicap dans le cadre de la politique de la Ville. Ainsi, un programme d’actions et de sensibilisation est déployé auprès des enfants, des adultes et des agents municipaux. La Ville du Port soutient l’emploi des personnes en situation de handicap grâce à une politique volontariste de recrutement et d’insertion menée depuis 2015.