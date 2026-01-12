Le Port : Vid fon d'kour, l'opération continue

L'organisation Vid fon d'kour se poursuit dans les quartiers de la ville du Port. Les opérations auront lieu les mercredis 14 et 28 janvier 2026 dans les secteurs suivants : Coeur Saignant Bas et Haut, Magellan, Maloya, Orée du Bois, Piscine, Sedre, Zac 1 et Zup. Les éléments récoltés sont le bois, la ferraille, la tôle et les vieux meubles. Il est préférable de les sortir la veille de la collecte. En dehors du cadre exceptionnel de cette opération, il est impératif de continuer à respecter le calendrier et les consignes de collecte. Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : rb imazpress)