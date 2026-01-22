Le président du Département condamne les agressions contre les sapeurs-pompiers à La Possession et à Saint-Joseph

Les récents événements, d'une extrême gravité qui ont frappé nos sapeurs-pompiers, suscitent une profonde émotion et une indignation totale (Photo : sly/www.imazpress.com)

Les agressions survenues à La Possession et à Saint-Joseph à l’encontre de personnels engagés en mission de secours sont inacceptables. Qu’elles soient physiques, verbales ou morales, ces violences à l’encontre de personnels investis d’une mission de protection et d’assistance constituent une atteinte grave aux valeurs de respect, de solidarité et de fraternité qui fondent notre société.

Le Département de La Réunion condamne avec la plus grande fermeté ces actes de violence. Rien ne peut justifier que des sapeurs-pompiers, mobilisés au service de la population, soient pris pour cibles. Toute atteinte portée aux secours est une attaque contre l’intérêt général et doit être sanctionnée avec la plus grande rigueur.

J’exprime, au nom du Département, mon soutien total et indéfectible aux sapeurs-pompiers agressés, à leurs familles, à leurs collègues ainsi qu’à l’ensemble des personnels du SDIS de La Réunion. Leur engagement quotidien, leur courage et leur sens du service public méritent respect, reconnaissance et protection.

Le Département restera pleinement mobilisé aux côtés de l’État, des collectivités et des autorités compétentes afin de renforcer la sécurité des personnels en intervention et de garantir que les missions de secours puissent s’exercer dans des conditions dignes et sûres.

La Réunion est une terre de solidarité. La violence, sous toutes ses formes, n’y a pas sa place, encore moins à l’encontre de celles et ceux qui consacrent leur vie à porter secours aux autres.