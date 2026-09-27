Le Relais de Saint-Denis revient pour sa 72 ème édition

La plus ancienne course pédestre de La Réunion fera son retour le dimanche 4 octobre 2026 à Saint-Denis. Pour sa 72e édition, le Relais de Saint-Denis promet une nouvelle journée placée sous le signe du sport, du partage et de la fête. Nous publions le communiqué de l'Oms - Mss de la Ville de Saint-Denis, ci-dessous. (Photo : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Depuis 1955, le Relais de Saint-Denis rassemble des coureurs de tous horizons autour d’un événement devenu incontournable dans le calendrier sportif réunionnais.

Au-delà de la performance, cette course populaire porte des valeurs fortes : l’esprit d’équipe, le dépassement de soi, la convivialité et le plaisir de bouger ensemble.

L’édition précédente avait rencontré un très grand succès, avec plus de 2.500 coureurs réunis, six courses organisées et un parcours de 6 kilomètres. Une mobilisation exceptionnelle qui témoigne de l’attachement des Réunionnaises et des Réunionnais à ce rendez-vous historique.

- Une thématique qui vient marquer l'histoire -

Bien plus qu’une course inscrite dans l’histoire de Saint-Denis, le Relais est devenu un événement de référence qui fait dialoguer mémoire, sport et solidarité, en plaçant chaque édition au service d’une cause forte et fédératrice. C'est pourquoi toute l'équipe de l'Office Municipal des Sports, de la Maison Sport Santé ainsi que les équipes de la Ville de Saint-Denis se sont entendu pour définir une thématique : l'inclusivité.

- Les inscriptions ouvriront très bientôt -

Le tarif d’inscription est fixé à 5 euros. (tarif unique / par personne, le remplaçant ne paye pas).

"Que vous soyez coureur confirmé, amateur, membre d’une équipe ou simplement venu encourager les participants, rendez-vous le dimanche 4 octobre pour faire vivre ensemble la grande histoire du Relais de Saint-Denis", écrit l'Oms-Mss de Saint-Denis.

Retrouver les informations concernant les horaires, les différentes courses, le parcours, les modalités de participation et l’organisation de la journée ci-dessous.