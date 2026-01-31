Le Tampon : le théâtre Luc Donat dévoile son programme

Ce premier semestre 2026, le théâtre Luc Donat au Tampon, scène conventionnée d'intérêt national - Art en territoire, prévoit une programmation éclectique. Nous publions ci-dessous le programme.

Retrouvez notamment dans notre programmation :

- Samedi 21 Février : Rouge Circé · Cie Ilha - une création nouvelle de théâtre musical pop, réunissant 10 comédien·ne·s et musicien·ne·s sur scène,

- Samedi 7 Mars : Karte Blanche à Aurus · Orchestre de la Région Réunion - un concert expérimental fruit d'une collaboration assez unique,

- Du 25 au 29 Mars : La 17e Nuit des Virtuoses - temps fort musical annuel du Théâtre Luc Donat, la rencontre des meilleur·e·s musicien·ne·s du monde avec les meilleur·e·s musicien·ne·s de La Réunion,

- Vendredi 10 Avril : La bou sou la po · Cie Lolita Monga - une pièce de théâtre poignante écrite à partir des dires d'habitants de territoire d'outre-mer,

- Vendredi 17 Avril : La Nuit de l'impro · Les mardis de l'impro & la LNI du Québec - un match d'improvisation théâtrale exceptionnel, La Réunion VS Le Québec,

- Du 27 au 29 Mai : Le Festival du Film d'Aventure de La Réunion · Ass. Au bout du rêve - les projections des films sélectionnés, en présence des aventuriers et la remise du prix du festival,

- Mardi 9 Juin : Portrait · CCN de Créteil et du Val-de-Marne, Cie Emka - un ballet de danse transgénérationnel, en provenance de l'Hexagone, donnant vie à un portrait de famille.

Plus largement, notre activité culturelle, représente :

- 110 représentations par an, 80 en salle et 30 hors les murs,

- + de 30 000 spectateurs par an,

Une action culturelle territoriale regroupant

- des ateliers et spectacles dans les crèches, écoles, collèges et Lycées du Tampon, et un comité de jeunes programmateurs constitué de classes de CE2,

- des initiations et spectacles gratuits dans les quartiers prioritaires de la ville du Tampon avec le Bat' Karé Kulturel & Sportif,

- des spectacles dans les Hauts du sud avec le Sentié Fah'Âme.