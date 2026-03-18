À la une de ce jeudi : entre deux tours, vigilance fortes pluies, Patrick Bruel, appels vers le 3919, faune-Réunion et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 19 mars 2026 : - Campagne de l'entre deux tours : pressions, tensions et pratiques contestées - Le nord et l'est de La Réunion en vigilance fortes pluies et orages - Patrick Bruel visé par une enquête pour viol et par une plainte pour tentative de viol - Lutte contre les violences conjugales : La Réunion est le territoire d’Outre-mer où il y a le plus d’appels vers le 3919 - Faune-Réunion : un projet de sciences participatives pour faciliter la collecte des données naturalistes - La pa Météo France i di, sé zot i di - Jeudi bien arrosé (Photo www.imazpress.com)

48 heures. C’est tout ce qu’il reste aux candidats pour faire campagne. Dans cette dernière ligne droite avant le second tour qui aura lieu ce dimanche 22 mars 2026, les listes qui peuvent se maintenir sont parfois chamboulées par les fusions, ou les abandons. De leur côté, sur le terrain, les militants multiplient les appels au vote, au risque parfois d’être trop insistants : porte-à-porte, démarchage téléphonique, SMS. Un seul objectif en tête : faire élire leur candidat. Des pratiques qui ne plaisent pas toujours aux électeurs, ni à certains militants.

Météo France a émis un avis de vigilance jaune fortes pluies et orages pour l'est et le nord de La Réunion, à partir de 5 heures ce jeudi 19 mars 2026. La vigilance devrait être levée à 10 heures. On démarre donc la journée sous les nuages et parfois les orages avec une couverture nuageuse porteuse d'averses qui progresse ensuite dans l'intérieur, "mais les cumuls de pluie ne devraient pas constituer d'enjeu particulier", prévient Météo France.

Le célèbre chanteur Patrick Bruel dans la tourmente judiciaire: il fait l'objet d'une enquête pour viol et est visé, depuis la semaine dernière, par une autre plainte, pour tentative de viol et agression sexuelle. L'artiste nie vigoureusement.

La ligne nationale d’écoute pour les femmes victimes de violences, le 3919, poursuit son déploiement dans les territoires ultramarins. À La Réunion, l’année 2025 s'est distinguée par une hausse du nombre d’appels et par l’ouverture récente du service en créole. L’île est aussi le territoire d’Outre-mer qui enregistre le plus d’appels vers le 3919. Des évolutions qui traduisent, selon la Fédération nationale Solidarité Femmes (FNSF), une meilleure connaissance du dispositif.

Faune-Réunion est un projet de sciences participatives développé avec la Société d'études ornithologiques de La Réunion (Seor). Ce projet fédérè les associations de conservation de la faune sauvage de La Réunion pour faciliter la collecte des données naturalistes. Depuis 2012, cela a permis de collecter plus de 140.000 observations de naturalistes.

Pour ce jeudi 19 mars 2026, Matante Rosina annonce une journée bien maussade sur toute l'île ! Les nuages sont omniprésents et délivrent de bonnes averses, parfois orageuses. Le nord-est sera particulièrement touché, avec des cumuls qui peuvent être importants.