Agriculture en danger à cause de la sécheresse : le Tampon tire la sonnette d'alarme et installe un système de "tours d'eau"

La ville du Tampon alerte sur la situation inquiétante des exploitations agricoles face à la sécheresse et installerun système de "tours d'eau" pour les agriculteurs. Nous partageons le communiqué de la Ville ci-dessous. (Photo d'illustration : Stéphane Laï-Yu /www.imazpress.com)

La commune fait face à une situation hydrologique critique, liée au déficit de pluie observé ces derniers mois. Les réserves en eau sont aujourd’hui fortement diminuées.

Afin de préserver les exploitations agricoles desservies par la retenue collinaire des Herbes Blanches et d’assurer une répartition équitable de la ressource entre les différents points de desserte, un système de "tours d’eau" est mis en place.

Concrètement :

- le réseau sera organisé en 3 zones

- chaque zone sera alimentée pendant 24 heures, puis fermée pendant 48 heures

Ce dispositif, contraint mais nécessaire, doit permettre aux agriculteurs de poursuivre leur activité dans un contexte de ressource limitée, en répartissant l’eau disponible dans la durée.

Cette mesure est temporaire et pourrait s’appliquer sur plusieurs semaines