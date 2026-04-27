Le Tampon : un rassemblement pour les motards à la Plaine des Cafres,

Le traditionnel Rassemblement des motards revient au Tampon !Rendez-vous le dimanche 10 mai 2026 sur le site de Miel Vert à la Plaine des Cafres

Depuis 2013, ce rassemblement réunit plusieurs milliers de passionnés autour de valeurs fortes, entre partage, convivialité et hommage !

A savoir sur cette manifestation :- Des mesures seront mises en place pour assurer la sécurité de tous- Des contrôles seront effectués à l’entrée avec une sécurité renforcée (plan VIGIPIRATE)- Une offre de restauration sera disponible sur place

Nous invitons les riverains et usagers à anticiper leurs déplacements.

La Ville du Tampon vous attend nombreux pour cette nouvelle édition placée sous le signe de la passion et du respect.

Retrouvez le programme de la journée et le plan de circulation détaillé sur le site de la ville en cliquant ici.