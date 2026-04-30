Le Tampon : les inscriptions scolaires et périscolaires sont ouvertes

La ville du Tampon informe les habitants de l'ouverture des inscriptions scolaires et périscolaires jusqu'au 14 juin 2026. L'inscription peut se faire sur place sur les trois sites dédiés ou encore en ligne via l'espace "Portail Familles" directement accessible sur le site de la Ville. Nous publions le communiqué de la Ville ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Les inscriptions scolaires et périscolaires sont ouvertes jusqu’au 14 juin 2026 via le Portail Familles.

Ce nouveau dispositif permet d’effectuer en un seul espace les démarches liées à la scolarité de votre enfant : inscription, suivi du dossier et informations pratiques.

Le Maire, Alexis Chaussalet, vous présente ce nouveau service ainsi que les solutions d’accompagnement mises en place pour aider les familles dans leurs démarches.

Besoin d’aide ?

Des agents vous accompagnent pour vos inscriptions :

- Centre-ville du Tampon – 74 rue Hubert Delisle (à côté de la mosquée)

- Mairie annexe de la Plaine des Cafres

- Mairie annexe de Trois-Mares

Une question ? 0262 57 86 24

Pour plus d'informations et pour les inscriptions c'est ici.