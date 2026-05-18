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Le Tampon : le maire au plus près des habitants

  • Publié le 18 mai 2026 à 12:21
Le Tampon : le maire au plus près des habitants
Le Tampon : le maire au plus près des habitants
Le Tampon : le maire au plus près des habitants

Le maire du Tampon, Alexis Chaussalet, a débuté ses premières permanences avec les habitants de la commune ce samedi 16 mai 2026. "Tout au long de la journée, ces rencontres ont permis un dialogue direct, à l’écoute des réalités et des attentes des habitants", écrit la mairie du Tampon. Les permanences du maire se poursuivront dans les prochaines semaines sur rendez-vous. En attendant les élus de la ville reçoivent également dans vos quartiers, sans rendez-vous. (Photos : ville du Tampon)

Le planning des permanences des élus est à retrouver ici

Le Tampon, Permanences, Zoom

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