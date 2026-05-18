La ville du Tampon annonce la réouverture de la piscine Trois-Mares

La ville du Tampon annonce la réouvre de la piscine de Trois-Mares ce lundi 18 mai 2026. Un dispositif de gardiennage est désormais déployé. En effet après des actes de vandalisme, la ville du Tampon avait décidé de la fermeture exceptionnelle de la piscine de Trois-Mares jusqu'à nouvel ordre. Une plainte avait également été déposée pour faire la lumière sur cette affaire. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

"Cette remise en service rapide a été rendue possible grâce à la forte mobilisation des maîtres-nageurs sauveteurs, agents et équipes techniques, présents sur le terrain depuis dimanche dernier ", souligne la Ville.