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Centres de vacances communaux : le Tampon lance un appel à candidatures

  • Publié le 19 mai 2026 à 14:19
  • Actualisé le 19 mai 2026 à 14:26
École

La direction des sports de la ville du Tampon, organise les centres de vacances communaux pour les mois de juillet et août 2026 et lance un appel à candidatures afin de constituer ses équipes d’encadrement. Plusieurs profils sont recherchés. Nous publions le communiqué de la Ville ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

La direction des sports de la ville du Tampon organise les centres de vacances communaux pour les mois de juillet et août 2026 et lance un appel à candidatures afin de constituer ses équipes d’encadrement.

- Les profils recherchés - 

- Directeurs(trices)
Diplômes requis : BAFD, BPJEPS LTP, DEJEPS, DEES, MMEEF, BEES 2, PE et équivalent.

- Adjoints(es)

- Animateurs(trices)
Diplômes requis : BAFA, BAPAAT, CAP AEPE, STAPS, CQP et équivalent.

- Assistant(e)s sanitaires
Qualifications requises : PSC1, PSE

- Composition du dossier de candidature -

Les candidats devront transmettre :

un CV ;
une lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire ;
les copies des diplômes ;
une copie de la pièce d’identité.
Attention : tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.

- Modalités de candidature -

Les candidatures sont à envoyer par mail à : [email protected]

- Date limite de dépôt des candidatures -

Lundi 15 juin 2026

Le Tampon, Centres de vacances communaux, Zoom

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