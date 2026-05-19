Centres de vacances communaux : le Tampon lance un appel à candidatures

La direction des sports de la ville du Tampon, organise les centres de vacances communaux pour les mois de juillet et août 2026 et lance un appel à candidatures afin de constituer ses équipes d’encadrement. Plusieurs profils sont recherchés. Nous publions le communiqué de la Ville ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)
La direction des sports de la ville du Tampon organise les centres de vacances communaux pour les mois de juillet et août 2026 et lance un appel à candidatures afin de constituer ses équipes d’encadrement.
- Les profils recherchés -
- Directeurs(trices)
Diplômes requis : BAFD, BPJEPS LTP, DEJEPS, DEES, MMEEF, BEES 2, PE et équivalent.
- Adjoints(es)
- Animateurs(trices)
Diplômes requis : BAFA, BAPAAT, CAP AEPE, STAPS, CQP et équivalent.
- Assistant(e)s sanitaires
Qualifications requises : PSC1, PSE
- Composition du dossier de candidature -
Les candidats devront transmettre :
un CV ;
une lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire ;
les copies des diplômes ;
une copie de la pièce d’identité.
Attention : tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
- Modalités de candidature -
Les candidatures sont à envoyer par mail à : [email protected]
- Date limite de dépôt des candidatures -
Lundi 15 juin 2026