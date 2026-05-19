Centres de vacances communaux : le Tampon lance un appel à candidatures

La direction des sports de la ville du Tampon, organise les centres de vacances communaux pour les mois de juillet et août 2026 et lance un appel à candidatures afin de constituer ses équipes d’encadrement. Plusieurs profils sont recherchés. Nous publions le communiqué de la Ville ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

La direction des sports de la ville du Tampon organise les centres de vacances communaux pour les mois de juillet et août 2026 et lance un appel à candidatures afin de constituer ses équipes d’encadrement.

- Les profils recherchés -

- Directeurs(trices)

Diplômes requis : BAFD, BPJEPS LTP, DEJEPS, DEES, MMEEF, BEES 2, PE et équivalent.

- Adjoints(es)

- Animateurs(trices)

Diplômes requis : BAFA, BAPAAT, CAP AEPE, STAPS, CQP et équivalent.

- Assistant(e)s sanitaires

Qualifications requises : PSC1, PSE

- Composition du dossier de candidature -

Les candidats devront transmettre :

un CV ;

une lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Maire ;

les copies des diplômes ;

une copie de la pièce d’identité.

Attention : tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.

- Modalités de candidature -

Les candidatures sont à envoyer par mail à : [email protected]

- Date limite de dépôt des candidatures -

Lundi 15 juin 2026