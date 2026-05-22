Le Tampon organise une permanence gratuite d'aide à la déclaration d'impôts

À l'occasion de l'opération Allô zimpôt, l’ordre des experts-comptables se mobilise pour accompagner les Tamponnaises et les Tamponnais dans leurs démarches fiscales. Si vous avez besoin d'aide pour votre déclaration d'impôts, une permanence gratuite sera organisée le mardi 27 mai 2026 de 9h à 12h30 dans la salle des mariages à la mairie centrale du Tampon. Les professionnels seront présents pour vous conseiller et vous guider dans vos démarches. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)