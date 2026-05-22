Sécheresse : Le Tampon passe en niveau d'alerte

La ville du Tampon, alerte sur la sécheresse dû au déficit pluviométrique qui fragilise les ressources de l'île depuis le début de l'année 2026. Des conditions qui ont poussé le préfet à faire passer plusieurs communes de l'île en situation d'alerte. Afin de garantir la pérennité de l'accès à la ressource pour tous, le niveau d'alerte est officiellement activé sur la commune du Tampon. Nous publions le communiqué de la mairie du Tampon ci-dessous. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com).

Face au déficit pluviométrique exceptionnel qui fragilise les ressources de l'île depuis le début de l'année 2026, le préfet de La Réunion a pris un arrêté actant le passage de plusieurs communes en situation d'alerte.

Météo France confirme que la saison des pluies 2025-2026 est la deuxième plus sèche enregistrée depuis 1960, affichant un déficit de -45 %. Cette situation inédite entraîne un épuisement progressif des ressources superficielles et menace directement l'alimentation en eau potable. Afin de garantir la pérennité de l'accès à la ressource pour tous , le niveau d'alerte est officiellement activé sur le territoire de la commune du Tampon.

En conséquence, les restrictions réglementaires suivantes s'appliquent immédiatement pour une durée minimale d'un mois.

Pour les particuliers, les entreprises et les collectivités:

- Lavage des véhicules : interdiction stricte de procéder au lavage des véhicules en dehors des stations professionnelles.

- Arrosage des espaces extérieurs : l'arrosage des jardins et des espaces verts est interdit en journée, entre 8h00 et 18h00.

- Remplissage des piscines : le remplissage des piscines est interdit, à l'exception des opérations d'appoint et de mise à niveau.

Pour les exploitants agricoles:

- Gestion des prélèvements : les prélèvements d'eau à usage agricole font l'objet d'une réduction réglementaire.

- Irrigation : l'arrosage par aspersion est formellement interdit durant la journée, de 8h00 à 18h00.

La préfecture de La Réunion en appelle au civisme et à la responsabilité collective de chacun afin d'adopter des gestes économes au quotidien.

L'ensemble des informations relatives aux niveaux de restriction ainsi que les comportements à adopter sont consultables sur la plateforme officielle VigiEau

Pour plus d'informations c'est ici.