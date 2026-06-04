Le Tampon : appel à candidatures pour l’attribution de 27 emplacements sur le domaine public

La ville du Tampon lance un appel à candidatures pour l’attribution de 27 emplacements sur le domaine public pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2026, pour les samedis, dimanches et jours fériés, de 06h00 à 18h00. Les dossiers de candidature doivent être transmis avant le lundi 22 juin 2026 à 12h00. (Photo d'illustration : Stephan LaÏ-Yu / www.imazpress.com)

Les emplacements sont destinés à :

- la vente de fruits et légumes

- la vente de poulets grillés (fritures)

- la vente de chichis

- la vente de plantes vertes

Les dossiers de candidature doivent être transmis avant le lundi 22 juin 2026 à 12h00 par mail à [email protected], ou déposés au service développement économique au 43 A rue Antoine Fontaine – 97430 Le Tampon.

Retrouvez l'appel à candidatures et les modalités ici.