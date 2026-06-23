Le Tampon : coupure d'eau prévue le 1er juillet pour le nettoyage du réservoir Tunnel

Sudéau informe ses clients que des travaux de lavage et de désinfection vont avoir lieu sur le réservoir Tunnel sur la commune du Tampon. Cette intervention nécessite l’interruption de la distribution en eau le mercredi 1er juillet 2026, à partir de 7 heures sur les secteurs suivants, entre le chemin Henri Cabeu et le chemin Ferrier Lebon. La remise en service se fera progressivement à partir de 18h00.

Voici les autres rues concernées :

- Chemin Henri Cabeu

- Ruelle Franck Boyer

- Chemin des Liane Aurore

- Chemin des Chevaux

- Chemin Ferrier Lebon

Et toutes les voies adjacente