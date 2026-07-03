Le Tampon célèbre la culture malagasy avec la Fety Malagasy

Rendez-vous ce dimanche 5 juillet 2026, à partir de 10h30, au Boulodrome de La Chatoire du Tampon, pour une journée placée sous le signe de la découverte, du partage et de la convivialité à l'occasion de la fety malagasy. La manifestation débutera dès 10h30 par un défilé d'ouverture, avant de se poursuivre avec un programme d’animations de 11h à 19h. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Organisée avec la participation culturelle de l'association SACAI-OI, cette manifestation mettra à l'honneur la richesse de la culture et des traditions malagasy à travers un programme festif, culturel et familial, entièrement gratuit.

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront profiter de nombreuses animations : un concert de Jeahy, accompagné de Tiana, Tsaradiah et Violette Celeste, des danses traditionnelles malgaches, un défilé de lampions Arendrina, des contes malagasy proposés par Coulsoum, des ateliers de découverte autour de la musique, du tressage, de l'art culinaire et d'autres savoir-faire, ainsi qu'une séance de Zumba Gasy animée par Steven.

À l'initiative de l'association SACAI-OI, cette édition mettra également en lumière la culture mahoraise, invitant le public à découvrir ses traditions, ses saveurs et son patrimoine, dans un esprit d'ouverture et de valorisation des cultures de l'océan Indien.

À travers cet événement, la Ville du Tampon réaffirme son engagement en faveur du vivre-ensemble, du dialogue interculturel et de la valorisation des communautés qui participent à la richesse de son territoire.