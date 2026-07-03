Le Tampon célèbre les bacheliers

Le maire du Tampon, Alexis Chaussalet, et les membres du Conseil municipal, vous invitent à célébrer l'obtention de votre baccalauréat lors de la réception des bacheliers 2026 le samedi 11 juillet 2026, à partir de 17h au théâtre Luc Donat. Venez partager ce moment festif entre amis et marquer le début d'une nouvelle aventure. Au programme : TITI le Comik et Mika’H ainsi GTNN. Les inscriptions sont ouvertes du 6 au 11 juillet inclus. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Retrouvez toutes les conditions de participation ici.