Le Tampon : modification du fonctionnement des services de la municipalité ce mercredi 6 octobre

"Ce mercredi 7 octobre 2026, les agents de la ville du Tampon participent à la Rencontre du personnel aux Grands Kiosques de Bourg-Murat" indique la ville. Exceptionnellement, le fonctionnement des services de la municipalité est donc modifié ce jour. Seuls, l'état civil, la police municipale et les interventions d’aide à domicile du CCAS fonctionnent tout au long de la journée. Retrouvez, ci-dessous, toutes les informations sur le déroulement de la journée. (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)