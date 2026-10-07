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Le Tampon : modification du fonctionnement des services de la municipalité ce mercredi 6 octobre

  • Publié le 7 octobre 2026 à 11:58
  • Actualisé le 7 octobre 2026 à 12:15
Mairie du Tampon

"Ce mercredi 7 octobre 2026, les agents de la ville du Tampon participent à la Rencontre du personnel aux Grands Kiosques de Bourg-Murat" indique la ville. Exceptionnellement, le fonctionnement des services de la municipalité est donc modifié ce jour. Seuls, l'état civil, la police municipale et les interventions d’aide à domicile du CCAS fonctionnent tout au long de la journée. Retrouvez, ci-dessous, toutes les informations sur le déroulement de la journée. (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Zoom, Le Tampon, Mairie

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