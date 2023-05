Le Tampon : appel à candidatures pour la vente de fleurs

La ville du Tampon organise une vente de fleurs le samedi 3 et dimanche 4 juin 2023 de 7h00 à 19h00. Cette vente aura lieu à plusieurs endroits : sur l'avenue du Général de Gaulle SIDR des 400, au centre ville de la Plaine des Cafres (Face à l'église) et aux Cimetières du Tampon (Bras de Pontho - Plaine des Cafres et Terrain Fleury). C'est pourquoi l'équipe municipale est à la recherche de vendeurs de des fleurs pour la fête des mères. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Les dossiers de candidature doivent être par courriel à l'adresse suivante : jmcore@mairie-tampon ou margarette.bilheux@mairie-tampon.fr

Ou remis contre récépissé ou réceptionné par voie postale, à l'adresse suivante : Service Marchés forain 256, Rue Hubert Delisle 97430 Le Tampon.

Dossier à renvoyer au plus tard le lundi 29 Mai 2023 à 16h30. Plus d'informations ici.