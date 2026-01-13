Le Tampon : appel à projet pour soutenir les initiatives innovantes en faveur des quartiers de la ville

Vous souhaitez porter un projet ou une action innovante en faveur des habitants des quartiers prioritaires du Tampon ? La Ville du Tampon ouvre son appel à projets Contrat de Ville 2026–2030 jusqu'en février. Nous partageons la publication de la ville du Tampon. (Photo : ville du Tampon)

Les modalités de dépôt des projets sont :

- d'avoir un cerfa complété

- de remplir la fiche projet 2026 en respectant les critères d'éligibilité définis

La date limite de dépôt des dossiers est fixé au 27 février 2026 à 12h.