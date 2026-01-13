TOUTE L’ACTUALITÉ
Le Tampon : appel à projet pour soutenir les initiatives innovantes en faveur des quartiers de la ville

  • Publié le 13 janvier 2026 à 10:24
  • Actualisé le 13 janvier 2026 à 10:28
Vous souhaitez porter un projet ou une action innovante en faveur des habitants des quartiers prioritaires du Tampon ? La Ville du Tampon ouvre son appel à projets Contrat de Ville 2026–2030 jusqu'en février. Nous partageons la publication de la ville du Tampon. (Photo : ville du Tampon)

Les modalités de dépôt des projets sont :

- d'avoir un cerfa complété
- de remplir la fiche projet 2026 en respectant les critères d'éligibilité définis

La date limite de dépôt des dossiers est fixé au 27 février 2026 à 12h.

 

