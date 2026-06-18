Le Tampon : coupures d'eau nocturne dans le secteur de la clinique Durieux à la Chatoire

Sudéau informe ses abonnés de la réalisation de travaux de raccordement sur la conduite située au niveau de la clinique Durieux à la Chatoire. Ces travaux nécessitent l’interruption de la distribution en eau, le mercredi 24 juin 2026 à partir de 21h00, sur les secteurs suivants : rue de France, impasse Edouard Manès, avenue Raymond Barre et les voies adjacentes La remise en service se fera à partir de 3 heures le jeudi 25 juin 2026 sauf incident.