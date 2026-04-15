Le Tampon : direction le championnat de France de sports scolaires pour 18 collégiens

Le collège du 12 ème kilomètre du Tampon réussit l’exploit de qualifier 3 équipes aux championnats académiques UNSS, union nationale du sport scolaire. 18 élèves se sont distingués en volley-ball, en badminton et en escalade. Ces collégiens vont donc participer aux championnats de France en juin prochain. (Photo : D.R)

Afin de parvenir à financer ce voyage pour les championnats de France Unss, le collège du 12 ème kilomètre du Tampon a lancé une cagnotte en ligne : "Ce déplacement va coûter 30.000 euros. Nous avons besoin de votre aide pour réaliser ce projet sportif exceptionnel pour nos 18 élèves", peut-on lire dans la description de la cagnotte.

Ce projet regroupe trois disciplines sportives : volley-ball, escalade et badminton.

Parmi les élèves : "des filles et garçons, athlètes et jeunes officiels (arbitre, coach, reporter) vont donc s'envoler, en juin, pour représenter la Réunion à Besançon, en Avignon et à Romans-sur-Isère" explique l'équipe enseignante.

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