Le Tampon : enquête de l'Insee sur les loyers

Du 24 juin au 18 juillet 2026, la ville du Tampon informe ses habitants d'une enquête de l'Insee sur les loyers et les charges des ménages à La Réunion. À cette occasion, certains ménages du Tampon pourront être contactés par un enquêteur muni d’une carte officielle. Les informations recueillies sont strictement confidentielles et utilisées uniquement à des fins statistiques. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

L’enquête a pour objectif d’évaluer l’évolution trimestrielle des loyers ; l’indice ainsi calculé est intégré à l’indice des prix à la consommation.

Dans la commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec certains foyers. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.

L’enquêteur est tenu au secret professionnel, vos réponses resteront anonymes et seront saisies sur ordinateur. Elles ne serviront qu’à l’établissement de statistiques : la loi en fait la plus stricte

obligation.