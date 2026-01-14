Le Tampon : enquêtes statistiques de l'Insee

L'Insee mène actuellement plusieurs enquêtes statistiques auprès de certains ménages tamponnais jusqu'au 31 janvier 2026 sur les thématiques suivantes : emploi, chômage et inactivité, loyers et charges (jusqu'au 27 janvier 2026), budget de famille. Les ménages concernés sont contactés directement par un enquêteur de l’Insee. Les réponses sont confidentielles et utilisées uniquement à des fins statistiques. Ces enquêtes permettent de mieux connaître les conditions de vie des ménages et d’alimenter les statistiques publiques. Nous partageons la publication de la ville du Tampon. (Photo : sly/www.imazpress.com)