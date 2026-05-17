Le Tampon : exposition artisanale et des métiers des arts

Du samedi 23 au dimanche 24 mai 2026, la ville du Tampon organise une exposition artisanale et des métiers des arts. Au programme durant ces deux journées : exposants et créations artisanales, structures gonflables pour les enfants, ateliers et jeux en bois, restauration sur place et spectacles et défilés. "Un rendez-vous gratuit placé sous le signe de la découverte, avec de belles idées pour vos cadeaux à l’approche de la fête des mères", écrit la ville (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)