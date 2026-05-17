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Le Tampon : exposition artisanale et des métiers des arts

  • Publié le 17 mai 2026 à 10:00
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Du samedi 23 au dimanche 24 mai 2026, la ville du Tampon organise une exposition artisanale et des métiers des arts. Au programme durant ces deux journées : exposants et créations artisanales, structures gonflables pour les enfants, ateliers et jeux en bois, restauration sur place et spectacles et défilés. "Un rendez-vous gratuit placé sous le signe de la découverte, avec de belles idées pour vos cadeaux à l’approche de la fête des mères", écrit la ville (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Tampon, Exposition artisanale, Zoom

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