[Photos] Le Tampon : inauguration de la résidence Quartz et remise des clés aux locataires

Ce lundi 14 septembre 2026, la ville du Tampon et la Semader ont inauguré la résidence Quartz et remis leurs clés aux premiers locataires, en présence de Sliman Diallo, adjoint au logement, représentant le maire Alexis Chaussalet. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie du Tampon (Photo Ville du Tampon)

Située rue Mikhaïl Gorbatchev, en centre-ville, la résidence comprend 57 logements locatifs très sociaux (LLTS) destinés aux seniors et 42 logements familiaux PLS. Cette offre complémentaire répond à un besoin essentiel : permettre aux habitants de se loger selon leurs moyens et leurs besoins, à chaque étape de leur vie.

Pour les seniors, la proximité des commerces et des services favorise l’autonomie au quotidien, avec un logement adapté à leurs ressources.

À cette occasion, Sliman Diallo a rappelé les engagements du maire Alexis Chaussalet en faveur d’une plus grande transparence des attributions sur le contingent municipal et de la lutte contre l’insalubrité, en lien avec les bailleurs.

Il a également salué le travail de la Semder et de l’ensemble des acteurs ayant contribué à cette opération, engagée depuis plusieurs années, ainsi que l’accompagnement proposé aux locataires pour leur installation.