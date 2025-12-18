Le Tampon : les seniors célèbrent la magie de Noël en musique

Ce mercredi 17 décembre 2025, dans le cadre des fêtes, la ville du Tampon a rassemblé les seniors du territoire tamponnais à la SIDR 400. Ce rendez-vous, attendu chaque année, apporte l’esprit de Noël aux anciens, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : ville du Tampon)

C’est lors d’une journée rythmée par de la musique, des animations et divers ateliers créatifs et bien-être que nos zarboutans ont célébré Noël.

Au-delà de la fête, ce temps de rencontre permet de renforcer le lien social et d’apporter de la gaieté dans le quotidien de nos seniors. Cette action rappelle l’importance de ces instants essentiels au bien-être de nos aînés.

La municipalité remercie les équipes mobilisées ainsi que les partenaires pour la réussite de ce bel événement en faveur de nos gramounes, faisant de cette action un souvenir précieux pour tous.