Le Tampon : mise en place de navette gratuite pour la journée de l'emploi

Le mercredi 16 septembre 2026, est organisée la 10ème édition de la journée pour l’emploi par France Travail aux Grands Kiosques. À cette occasion, la Casud met en place trois lignes de bus gratuites de 08h00 à 12h00, sur présentation de votre invitation. Plus d'informations ci-dessous. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Les lignes proposées :

- Ligne 1 : Centre-ville aux Grands Kiosques

- Ligne 2 : Bérive aux Grands Kiosques

- Ligne 3 : Champcourt aux Grands Kiosques



Retrouvez l’ensemble des arrêts desservis en cliquant ici.