TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

PLAGE DES ROCHES NOIRES INTERDITE Des travaux de recalibrage prévus du lundi 14 au vendredi 18 septembre

voir plus

Le Tampon : mise en place de navette gratuite pour la journée de l'emploi

  • Publié le 12 septembre 2026 à 12:00
réseau carsud

Le mercredi 16 septembre 2026, est organisée la 10ème édition de la journée pour l’emploi par France Travail aux Grands Kiosques. À cette occasion, la Casud met en place trois lignes de bus gratuites de 08h00 à 12h00, sur présentation de votre invitation. Plus d'informations ci-dessous. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Les lignes proposées :

- Ligne 1 : Centre-ville aux Grands Kiosques
- Ligne 2 : Bérive aux Grands Kiosques
- Ligne 3 : Champcourt aux Grands Kiosques

Retrouvez l’ensemble des arrêts desservis en cliquant ici.

Tampon, Emploi, Zoom

guest
0 Commentaires