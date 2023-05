Le Tampon : un nouvel lieu d'accueil pour le gramounes

Le Tampon compte désormais une deuxième maison d’accueillants familiaux (MAF). Le président du Département Cyrille Melchior a en effet, inauguré ce samedi 20 mai 2023 cette nouvelle structure à destination des personnes âgées. Une maison d’accueil qui offre un lieu de vie à l’image d’un foyer familial. Plusieurs élus étaient présents pour cette inauguration, notamment André Thien Ah Koon, maire du Tampon, les vices-présidentes du Conseil départemental Augustine Romano et Laurence Mondon, ainsi que le Conseiller départemental Dominique Gonthier. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie du Tampon (Photo mairie du Tampon)

La MAF est aussi une des solutions alternatives face à la problématique de l’insuffisance de places d’accueil dans notre territoire. En effet, Pour la micro-région sud, la liste d’attente atteint les 600 personnes.

"A travers vous tous ici présents, je vois rayonner l’âme de la solidarité réunionnaise qui s’exprime à travers cet engagement valeureux pour nos séniors. Le Département érige en priorité sa politique en faveur des personnes vulnérables et notamment les personnes âgées", a déclaré Cyrille Melchior à l’ensemble des personnes présentes.

Et en effet, l’inauguration d’une MAF c’’est l’inauguration d’un nouveau lieu de vie qui propose un meilleur accompagnement à nos aînés. La MAF, c’est avant tout un lieu de bien-vivre ensemble qui favorise le bien-vieillir ensemble.

"A ce titre, la MAF Plénitude, deuxième MAF du Sud de l’île, montre le bon chemin en offrant un cadre convivial, respectueux des habitudes et des traditions, et surtout résolument tourné vers l’humanitude. Je veux saluer le travail des équipes qui œuvrent au quotidien au bon fonctionnement de la structure" a poursuivi, Cyrille Melchior.

La bâtisse de 300 m2 s’étend sur une parcelle de 1000 m2. Olivier et Florence Dubard les gérants peuvent y accueillir 9 pensionnaires hébergées tout au long de l’année. La MAF se situe dans un quartier en plein développement au cœur du 14ème km à proximité d’une pharmacie, d’un médecin, de professionnels de santé, d’un supermarché, d’une banque ou encore d’un coiffeur.

La Réunion compte déjà 8 MAF pour 69 places d’accueil. Au total, ce sont 17 projets de MAF qui ont été validés. Sur ces 17, 9 sont en attente d’ouverture, ce qui permettra à terme de porter l’offre totale à 164 places.

"Ici nous avons une capacité d’accueil de 9 personnes qui seront accompagnées par 3 professionnels. Je tenais à remercier le Conseil Départemental et le président de nous avoir permis de réaliser notre projet. Nous avons obtenu 150 000 euros mais chaque année on pourra être accompagné à hauteur de 100 000 euros pendant 5 ans. Ça fait un an qu’on travaille sur ce dossier et aujourd’hui nous voyons la concrétisons de notre MAF. C’est une cause qui me touche. Je n’ai pas pu accompagner mes proches alors aujourd’hui je souhaite le faire autrement. Quand je vois le sourire de mes futurs pensionnaires, je suis heureux. C’est une cause qui est belle et surtout une cause humaine", précise Olivier Dubard, le gérant de la structure.

Cette offre d’accueil vient compléter celle des Ehpad (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes )

Cinq Ehpad de nouvelles générations seront d'ailleurs construits durant la mandature, conformément à la stratégie départementale d'évolution de l'offre, avec un financement de l’Etat, comme l’a annoncé la Première Ministre, Elisabeth Borne lors de son récent déplacement dans notre île.