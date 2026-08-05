Le Tampon renforce la démocratie locale, la solidarité et les services de proximité lors de son conseil municipal

Réuni ce mercredi 5 août 2026 à l’Hôtel de ville, le Conseil municipal du Tampon a examiné plusieurs affaires portant directement sur la vie quotidienne des habitants et sur les engagements de la nouvelle mandature. Parmi les principales délibérations adoptées figurent notamment le nouveau règlement intérieur du conseil municipal, le renforcement du dispositif de solidarité envers les familles en difficulté, l’évolution de l’accompagnement des personnes vulnérables à domicile, la généralisation d’un Atsem par classe de maternelle et l’assouplissement des conditions d’utilisation du monte-charge de Grand-Bassin.

Le Conseil municipal a adopté son nouveau règlement intérieur pour le mandat 2026-2032. Celui-ci introduit plusieurs évolutions destinées à renforcer la transparence de l’action publique et la participation citoyenne.

Les séances pourront notamment être retransmises en direct sur les supports numériques et les réseaux sociaux officiels de la Commune, permettant aux habitants de suivre plus facilement les débats et les décisions de l’assemblée municipale.

Le règlement ouvre également la possibilité d’organiser, à titre exceptionnel, des séances du Conseil municipal dans un autre équipement communal lorsque les circonstances le justifient, notamment pour améliorer les conditions d’accueil du public. Cette disposition permet d’envisager une présence ponctuelle du Conseil au plus près des différents lieux du territoire.

Autre nouveauté : un temps d’échange avec la population pourra être organisé à l’issue des séances. Les habitants pourront ainsi interroger les élus, formuler des observations ou partager des propositions sur les affaires communales, dans un cadre distinct des débats et des votes du Conseil municipal.

Le nouveau règlement renforce également l’expression pluraliste au sein de l’assemblée. Les groupes politiques de la minorité pourront proposer l’inscription de points à l’ordre du jour, selon des modalités précises et dans le respect des compétences du Maire et du cadre légal.

- Une solidarité renforcée envers les familles les plus fragiles -

Le Conseil municipal a également confirmé le dispositif communal de fourniture gratuite de cercueils aux personnes dépourvues de ressources suffisantes. Cette intervention permet à la Commune d’accompagner les familles confrontées au décès d’un proche dans des situations de précarité et de garantir des obsèques dans la dignité.

Entre 2023 et 2025, 82 cercueils ont ainsi été attribués, pour un montant total de 70.000 euros. La commune dispose par ailleurs actuellement d’un stock de 30 cercueils. Un bilan annuel du dispositif sera présenté au Conseil municipal afin d’en assurer le suivi et de mesurer son impact social.

Cette politique s’inscrit dans une démarche plus large d’accompagnement des familles endeuillées, avec la création prochaine d’un Service d’Accompagnement des Familles Endeuillées (SAFE), doté d’un numéro dédié accessible 24 heures sur 24.

- Le CCAS et la Commune renforcent l’accompagnement des personnes vulnérables -

La municipalité poursuit également son action en faveur du maintien à domicile des personnes les plus fragiles.

Le dispositif d’adaptation et de sécurisation des logements, mené en lien avec le CCAS, permet la réalisation gratuite de travaux légers destinés notamment aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, aux personnes isolées ou confrontées à des situations d’habitat dégradé.

Les interventions peuvent concerner la maçonnerie légère, la plomberie, l’électricité, la couverture, la peinture, ainsi que la pose de mains courantes d'escaliers, de barres d’appui ou de rampes d’accès. Elles ont pour objectif d’améliorer la sécurité du logement et de favoriser le maintien à domicile.

En 2024 et 2025, 15 interventions ont été réalisées, dont 7 travaux d’urgence et 3 aménagements de salles de bain. Pour répondre à l’augmentation des besoins, la Commune renforce son engagement en faveur des personnes les plus vulnérables avec 100.000 euros supplémentaires consacrés à ce dispositif.

- Un Atsem par classe de maternelle dès la rentrée -

En matière d’éducation, le Conseil municipal a adopté une nouvelle modalité d’affectation des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles.

La Commune met ainsi en œuvre l’engagement d’un Atsem par classe de maternelle, sans condition de seuil d’effectifs, pour les classes de Petite Section, Moyenne Section et Grande Section. Cette évolution vise à renforcer l’encadrement des enfants, à améliorer les conditions de travail des équipes pédagogiques et à assurer une meilleure continuité éducative.

Cette mesure sera effective dès la rentrée d’août 2026. Elle s’appuie notamment sur la création de 141 emplois permanents d’Atsem, validée lors du Conseil municipal du 5 juin dernier, portant l’effectif global à 166 Atsem. Les agents seront positionnés dans les établissements à compter de la rentrée du 18 août 2026.

- Grand-Bassin : faciliter les travaux du quotidien tout en préservant le respect du droit des sols -

Enfin, le Conseil municipal a fait évoluer le règlement d’utilisation du monte-charge de Grand-Bassin afin de mieux répondre aux besoins des habitants tout en maintenant un contrôle rigoureux sur les opérations soumises à l'autorisation d’urbanisme.

Le transport des matériaux destinés au gros œuvre, aux extensions et aux constructions neuves reste soumis à la présentation préalable d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable.

En revanche, les matériaux destinés à la rénovation courante, à l’entretien et aux réparations des logements existantspourront désormais être acheminés sans titre d’urbanisme, sous réserve d’une déclaration sur l’honneur et d’une traçabilité précise des matériaux transportés.

Cette évolution doit permettre de faciliter les travaux du quotidien des habitants de Grand-Bassin, tout en évitant que le monte-charge public puisse être utilisé pour des constructions réalisées sans autorisation. Le nouveau règlement renforce parallèlement les garanties juridiques, les règles d’égalité entre les usagers et les procédures de contrôle.

À travers ces différentes décisions, la Municipalité entend poursuivre un même objectif : rendre l’action publique plus transparente, renforcer la solidarité et apporter des réponses concrètes aux besoins des habitants, dans tous les secteurs du territoire communal.