Le Tampon : retour sur le Gala des Champions

Ce mercredi 4 février 2026, les talents tamponnais étaient réunis lors d’un après-midi dédié à la célébration du sport et de l’excellence, avec une grande remise de trophées récompensant les performances des associations et des sportifs de la commune.188 trophées ont été remis dont 143 récompenses individuelles et 45 récompenses par équipes. De nombreuses disciplines étaient à l’honneur : danse, boxe, échecs, tir à l’arc, handball, et bien d’autres encore. Des plus jeunes aux plus expérimentés, plusieurs générations de sportifs ont été mises à l’honneur. Nous partageons la publication de la ville du Tampon. (Photo : Tampon)