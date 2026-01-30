Le Tampon : succès de la première édition du Let's Dance

Le samedi 24 janvier 2026, la Ville du Tampon a lancé avec succès la première édition 2026 de TAMPON LET’S DANCE, un événement sportif et festif dédié à la santé, au bien-être et à la pratique de l’activité physique. De 18h à 20h30, le gymnase de Trois-Mares s’est transformé en véritable piste de danse à l’occasion d’une zumba géante, réunissant un public nombreux et enthousiaste. Nous partageons la publication de la ville du Tampon. (Photo : ville du Tampon)

Animée par Michaël Marmitte et son équipe, cette manifestation gratuite et ouverte à tous a rassemblé toutes les générations : jeunes, adultes, seniors, sportifs confirmés comme débutants. Installés autour d’un podium 360°, les participants ont enchaîné les chorégraphies dans une ambiance dynamique, portée par un DJ set disco et une énergie communicative.

Au-delà de la danse, "Let's Dance" illustre pleinement l’engagement de la municipalité en faveur de la prévention santé, du sport pour tous et du vivre-ensemble. Sourires, convivialité et bonne humeur étaient au rendez-vous, confirmant l’engouement du public pour ce format festif et accessible.

La Ville du Tampon remercie l’ensemble des participants et intervenants pour cette belle réussite et donne d’ores et déjà rendez-vous au public pour les prochaines éditions de Tampon Let's Dance.