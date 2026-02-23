Le Tampon : une conférence consacrée aux mythologies chinoise et japonaise

À l’occasion du Nouvel An chinois, l’association Cultures du monde et la médiathèque du Tampon organise une conférence consacrée aux mythologies chinoise et japonaise. Cette rencontre mettra en lumière leurs grandes figures, leurs récits d’origine et leurs fonctions culturelles. Nous publions ci-dessous le communiqué.

La tradition chinoise développe de riches cosmogonies et de vastes panthéons liés à l’ordre cosmique et politique. Elle s’illustre notamment à travers des figures fondatrices comme Pangu, géant primordial qui aurait séparé le Ciel et la Terre, et Nüwa, déesse créatrice ayant façonné l’humanité et restauré l’harmonie du monde.

La tradition japonaise, étroitement associée au Shintô, place au cœur de son univers les kami, puissances sacrées présentes dans la nature. Les récits fondateurs, tels qu’ils apparaissent dans le Kojiki et le Nihon Shoki, relatent la naissance des divinités et fondent symboliquement la légitimité impériale, notamment à travers la figure d’Amaterasu, déesse solaire ancestrale de la lignée impériale.

Une traversée synthétique de deux grands systèmes mythologiques du monde, entre cosmogonies, figures héroïques et symbolismes métaphysiques.