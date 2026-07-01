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Le Tampon : une journée d'animation pour découvrir les métiers de la marine nationale

  • Publié le 1 juillet 2026 à 06:56
  • Actualisé le 1 juillet 2026 à 07:00
Marine nationale : plongeur, il assure la protection de l'Océan Indien à bord du Malin

Ce mercredi 1 er juillet 2026, à l’occasion du 400e anniversaire de la Marine nationale, la ville du Tampon accueille une journée d’animations ludiques et immersives pour faire découvrir au grand public les métiers et les missions de la Marine nationale. Au programme de 10h à 16h sur la place de l'hôtel de ville, des jeux, un stand de recrutement et d’information sur les métiers de la Marine nationale, un atelier pompiers et un atelier de tir laser. (Photo d'illustration : Marine Magnien/www.imazpress.com)

Le Tampon, Zoom, Marine nationale

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