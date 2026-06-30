Carburants, congé de naissance, leasing social, colis... ces nouveautés qui vont impacter votre budget en juillet

Congé de naissance, retour du leasing social, remboursements d’impôt, nouvelle taxe sur certains colis importés... le mois de juillet 2026 apporte son lot de changements susceptibles d’avoir un impact direct sur le budget des Réunionnais. Imaz Press vous dévoile les nouveautés pour ce mois qui commence (Photo www.imazpress.com)

- Grosse baisse à la pompe : le litre de sans plomb baisse à 1,82 euro, celui du gazole passe à 1,53 euro -

Bonne nouvelle pour les usagers de la route. La préfecture annonce ce mardi 39 juin 2026 "une forte baisse" sur les prix des carburants. Dès ce mercredi, juillet, le litre de sans plomb passera de 1,94 euro à 1,82 euro. Le gazole diminue également et coûtera 1,53 euro le litre, au lieu de 1,71 euro. Le prix de la bouteille de gaz est maintenu à 18 euros grâce au renouvellement de l’aide du conseil régional. Sans cette aide la bonbonne aurait couté 22,29 euros

- Un nouveau congé de naissance entre en vigueur -

Le nouveau congé supplémentaire de naissance entre en vigueur le 1er juillet 2026. Il s’ajoute aux congés existants (maternité, paternité et accueil de l’enfant, adoption). Il permet à chaque parent de bénéficier de 1 à 2 mois de congé indemnisé.

Côté indemnisation : 70 % du salaire plafonné le premier mois, puis 60 % le deuxième mois.

L’objectif est de permettre aux familles de passer davantage de temps auprès du nouveau-né durant ses premiers mois.

Pour les jeunes parents, cette mesure constitue également un soutien financier puisque le congé est indemnisé par la CPAM, Caisse primaire d’assurance maladie. Le montant de l’indemnisation est calculé sur la base des indemnités journalières maternité, auxquelles est appliqué un coefficient de 70 % pour le premier mois et de 60 % pour le second mois.

- Troisième édition du leasing social -

Le leasing social fait son retour à partir du 16 juillet 2026. Objectif : permettre à 50.000 foyers supplémentaires de louer un véhicule électrique avec un loyer inférieur au prix du marché.

Ce mécanisme permet de louer un véhicule électrique neuf pour moins de 200 euros par mois. Au terme du contrat, vous devez restituer le véhicule ou décider de l’acheter à sa valeur résiduelle (en cas d’option d’achat).

La durée minimale du contrat de location est de trois ans.

S’adressant aux foyers les plus modestes, l’obtention du leasing social est soumise à conditions :

- Disposer d’un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 16.880 euros.

- Habiter à plus de 10 kilomètres de son lieu de travail et utiliser sa voiture personnelle pour s’y rendre.

- Ou effectuer plus de 8.000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel.

Vous pouvez vérifier votre éligibilité au leasing social 2026 grâce au simulateur de l’ASP (Agence de service et de paiement) ou auprès de votre commercial chez le loueur conventionné.

En 2025 à La Réunion, seule une centaine de véhicules avaient été réellement livrées.

- Une nouvelle taxe sur les petits colis venus de l’étranger -

À compter du premier jour de juillet 2026, La Réunion verra l’arrivée d’une nouvelle taxe française de 3 euros pour les petits colis importés depuis des pays hors UE (Union européenne) et d’une valeur inférieure à 150 euros, les marchandises de valeur supérieure étant déjà soumises à des droits de douane.

La particularité de cette nouvelle taxe réside dans son mode de calcul. En effet, la taxe de 3 euros ne s’applique pas au colis dans son ensemble, mais au nombre de catégories d’articles qui s’y trouvent. À titre d’exemple, un colis contenant trois chemises en coton identiques sera taxé d’un seul droit de douane de 3 euros, car ils appartiennent à la même catégorie. En revanche, un envoi avec un pantalon, des chaussures et un livre, soit trois catégories différentes, sera taxé 9 euros (3 x 3 euros).

Cette mesure, adoptée par les ministres de l’Économie de l’Union européenne, vise à lutter contre la concurrence extrême de produits chinois à bas prix.

A noter que la taxe française de 2 euros sur les colis, instaurée en mars mais contournée par les plateformes asiatiques, est suspendu dès ce mercredi 1er juillet. Elle devait initialement s’ajouter à la taxe européenne de 3 euros

- Des remboursements d’impôt attendus fin juillet, début août -

Comme chaque année, la Direction générale des finances publiques procède durant l’été aux régularisations de l’impôt sur le revenu.

Les contribuables ayant payé trop d’impôts en 2025 via le prélèvement à la source ou bénéficiant de crédits et réductions d’impôt (emploi à domicile, dons, garde d’enfants, investissements locatifs, etc.) recevront un remboursement automatique sur leur compte bancaire à la fin du mois de juillet ou début du mois d’août.

À l’inverse, les contribuables n’ayant pas suffisamment payé devront s’acquitter d’un complément à partir de la rentrée de septembre.

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