Enfants de la Creuse : la loi de réparation enfin promulguée

Après son adoption à l’unanimité à l’Assemblée nationale le 28 janvier 2026, puis au Sénat le 16 juin 2026, la loi relative aux enfants réunionnais dits "de la Creuse" a été promulguée et publiée au Journal officiel. (Photo d'archive Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Pour la députée Karine Lebon, il s’agit d’une "avancée historique pour les victimes, leurs familles et les associations qui portent ce combat depuis des décennies".

"La République reconnaît enfin les souffrances subies par ces enfants arrachés à La Réunion et envoyés dans l’Hexagone entre 1962 et 1984", salue-t-elle.

"Cette promulgation marque une étape essentielle, mais elle ouvre surtout un nouveau temps : celui de la mise en œuvre concrète. La vigilance reste entière pour que la réparation, la mémoire et l’accompagnement des victimes soient effectifs", estime la députée.

La députée Karine Lebon assure : "Je continuerai à être aux côtés des victimes dans la suite de ce processus, avec la même détermination, jusqu’à ce que cette loi produise pleinement ses effets."

- 2.015 mineurs ont été arrachés de La Réunion -

Entre 1962 et 1984, 2.015 mineurs ont été déplacés de La Réunion vers 83 départements hexagonaux, principalement ruraux. Cette politique visait officiellement à répondre au doublement de la population réunionnaise en trente ans et à repeupler des zones rurales comme la Creuse, département ayant accueilli le plus d’enfants, d’où le surnom de ces mineurs parfois baptisés "enfants de la Creuse".

Mais dans les faits, ce furent des jeunesses interrompues soudainement, des changements d’état civil brutaux, voire des maltraitances ou des humiliations à l’origine de profonds traumatismes pour ces enfants initialement placés au sein de l’Aide sociale à l’enfance. Ces mineurs étaient de tous âges, des nouveau-nés aux adolescents.

- Les "parts d’ombre" de l’histoire de France -

En résumé, "des milliers de trajectoires bouleversées par l’exil, par la séparation des familles, par la rupture brutale avec une terre, avec une langue, avec une filiation", a expliqué la ministre des outre-mer, Naïma Moutchou, saluant l’adoption

La sénatrice de La Réunion, la socialiste Audrey Bélim avait aussi souligné la situation des proches de ces enfants déracinés, "des parents qui ont attendu en vain le retour de leurs enfants et des familles marquées pour toujours par le silence, l’incompréhension et parfois la honte".

"Au-delà de la réparation individuelle, cette proposition de loi contribue également à renforcer le lien de confiance entre l’État et les territoires ultramarins. Elle rappelle que l’égalité républicaine ne peut être pleinement effective que lorsqu’elle s’accompagne de respect, d’écoute et de considération pour les réalités de chacun de nos territoires" avait commenté le sénateurs de La Réunion, Stéphane Fouassin (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants)

Parmi ces enfants exilés, Marie-Germaine Périgogne, devenue depuis lors présidente de la Fédération des enfants déracinés des DROM.

Adoptée en 1969 après un placement en famille d’accueil, séparée de ses frères et sœurs, elle pense durant des années s’appeler Valérie, être née dans la Creuse. Elle ne découvre qu’à 16 ans un document d’identité lui révélant ses vraies racines, et ne retrouve son vrai nom qu’après une longue bataille avec l’état civil.

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- "Un long chemin de reconstruction" -

En 2017, Emmanuel Macron avait qualifié cette politique d’Etat de "faute" ayant "aggravé la détresse" de ces "mineurs de la Réunion transplantés". Les parlementaires estiment aujourd’hui que certains de ces enfants ignorent sans doute encore aujourd’hui leurs origines.

La proposition de loi a été adoptée en présence d’une délégation de rescapés et d’associations les défendant. C’est "une nouvelle pierre mémorielle dans un long chemin de reconstruction des enfants transplantés de la Réunion", a salué la sénatrice de La Réunion Viviane Malet (Les Républicains), qui portait le texte au Sénat.

Le texte s’appuie sur la loi de 2005 sur les rapatriés d’Afrique du Nord et de 2022 sur les harkis, qui avaient prévu des dispositifs similaires de reconnaissance et de réparation.

L’allocation sera versée sur demande aux victimes ou à leurs descendants.

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