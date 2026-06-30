À retenir ce soir : perquisition à Sainte-Suzanne, Allemagne éliminé, CGSS Réunion, plainte contre Darmanin, enfants de la Creuse

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 30 juin 2026 : - Sainte-Suzanne : perquisition au domicile d'un chef d'entreprises pour des faits présumés de trafic de stupéfiants - Grosse baisse à la pompe : le litre de sans plomb baisse à 1,82 euro, celui du gazole passe à 1,53 euro - La levée de bouclier continue après la nomination de Jean-Xavier Bello à la tête de la CGSS Réunion - Lyhanna : l'avocat de la mère de la petite Rosa annonce une plainte contre Darmanin - Enfants de la Creuse : la loi de réparation enfin promulguée

La gendarmerie a perquisitionné le domicile d'un habitant de Bagatelle à Sainte-Suzanne tôt ce mardi 30 juin 2026. Les gendarmes sont intervenus dans le cadre des investigations sur un trafic de stupéfiants. Dirigeant d'entreprises ayant pignon sur rue, l'homme était sous la surveillance des forces de l'ordre depuis plusieurs semaines. Il aurait été placé en garde à vue à l'issue de la perquisition. Il reste présumé innoncent.

Bonne nouvelle pour les usagers de la route. La préfecture annonce ce mardi 39 juin 2026 "une forte baisse" sur les prix des carburants. Dès ce mercredi 1er juillet, le litre de sans plomb passera de 1,94 euro à 1,82 euro. Le gazole diminue également et coûtera 1,53 euro le litre, au lieu de 1,71 euro. Le prix de la bouteille de gaz est maintenu à 18 euros grâce au renouvellement de l’aide du conseil régional. Sans cette aide la bonbonne aurait couté 22,29 euros (Photo d'illustration www.imazpress.com)

La nomination de Jean-Xavier Bello au poste de directeur général de la Caisse générale de Sécurité sociale (CGSS) de La Réunion, validée ce lundi 29 juin 2026 par le conseil d'administration, continue de provoquer une levée de bouclier. Si l'actuel directeur de la CGSS de Guyane prendra officiellement ses fonctions le 1er octobre prochain, son arrivée est loin de faire consensus.

L'avocat de la mère de la petite Rosa, qui accuse Jérôme Barella de l'avoir violée "une cinquantaine" de fois, selon un rapport d'inspection, a annoncé lundi avoir porté plainte contre Gérald Darmanin, notamment pour "non-assistance à personne en danger".

Après son adoption à l’unanimité à l’Assemblée nationale le 28 janvier 2026, puis au Sénat le 16 juin 2026, la loi relative aux enfants réunionnais dits "de la Creuse" a été promulguée et publiée au Journal officiel.