La levée de bouclier continue après la nomination de Jean-Xavier Bello à la tête de la CGSS Réunion

La nomination de Jean-Xavier Bello au poste de directeur général de la Caisse générale de Sécurité sociale (CGSS) de La Réunion, validée ce lundi 29 juin 2026 par le conseil d'administration, continue de provoquer une levée de bouclier. Si l'actuel directeur de la CGSS de Guyane prendra officiellement ses fonctions le 1er octobre prochain, son arrivée est loin de faire consensus. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La CGTR mais aussi des responsables politiques dénoncent les conditions de sa désignation, mais aussi le signal envoyé par un vote marqué par une majorité d'oppositions.

Lors du conseil d'administration, 14 administrateurs se sont en effet prononcés contre la nomination, contre 9 favorables. Toutefois, les règles de gouvernance imposaient une majorité qualifiée des deux tiers pour bloquer la désignation, permettant ainsi la validation de la candidature de Jean-Xavier Bello malgré une majorité de votes défavorables.

Premier à réagir, le secrétaire général de la CGTR, Jacky Balmine, estime que "cette nomination intervient alors qu'une majorité des administrateurs n'a pas accordé sa confiance au candidat".

Le syndicat affirme avoir alerté le conseil d'administration sur "les nombreuses interrogations entourant le parcours du candidat, notamment les difficultés de gouvernance, le climat social et les informations portées à notre connaissance concernant sa précédente direction", considérant que ces éléments "justifiaient la plus grande prudence avant d'accorder notre confiance".

Tout en prenant acte de la décision, la CGTR annonce qu'elle "restera particulièrement vigilante quant à la gouvernance de la CGSS, au respect du dialogue social, aux conditions de travail des salariés et à la qualité du service public rendu aux assurés".

Pour Jacky Balmine, "le vote de ce jour constitue un signal fort : une majorité des administrateurs n'a pas accordé sa confiance au nouveau directeur".

La Fédération réunionnaise du Parti socialiste s'est également opposée à cette nomination. Dans un communiqué, elle affirme que "cette nomination ne répond ni aux attentes des Réunionnaises et des Réunionnais ni aux exigences d'une gouvernance apaisée".

Le parti estime que la CGSS "mérite une direction capable de rassembler et de restaurer la confiance" et appelle les pouvoirs publics à tenir compte du rejet exprimé par une majorité des administrateurs.

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- Les députés montent au créneau -

Le député Frédéric Maillot regrette que la direction de la CGSS continue d'échapper aux cadres locaux et estime que cette nomination s'inscrit dans une logique déjà dénoncée par le passé concernant les recrutements aux postes de responsabilité.

"La Réunion ne saurait être un territoire-tremplin pour des gestionnaires en difficulté, promus à Paris, au mépris de toutes les exigences de performance et de qualité requises pour la mise en œuvre d’un dialogue social", dénonce-t-il, qu'à "la CGSS de Guyane, les indicateurs de gestion de ce nouveau directeur sont au rouge".

"Cette décision, qui consiste à valider un "choix" parmi un seul candidat, n’en est pas un. Il s’agit d’un choix imposé, selon des critères contestables", estime-t-il.

L'élu plaide pour que "les compétences réunionnaises soient enfin reconnues" et annonce souhaiter travailler sur "une nouvelle proposition de loi à faire évoluer ces règles de nomination qui désavantagent trop souvent nos forces vives locales".

De son côté, le député socialiste Philippe Naillet fait part de son "regret "après la désignation de Jean-Xavier Bello "malgré une opposition du conseil d'administration par 14 voix contre 9".

Il estime que "les conséquences politiques d'une telle situation ne peuvent être ignorées" lorsqu'une majorité d'administrateurs exprime son refus. Selon lui, cette désignation "appelle à la plus grande vigilance".

Malgré ces contestations, Jean-Xavier Bello prendra bien la direction générale de la CGSS Réunion à compter du 1er octobre. Ancien directeur adjoint de la branche Santé de la CGSS Réunion entre 2011 et 2019, puis directeur de la CGSS de Guyane, il succédera à Benoît Serio.

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