Nomination du directeur de la CGSS de La Réunion : des conditions qui interrogent et appellent à la plus grande vigilance

C’est avec regret que j’apprends la désignation de M. Jean-Xavier Bello comme Directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de La Réunion malgré une opposition du conseil d’administration par 14 voix contre 9 (Photo www.imazpress.com)

S’il est vrai que le code de la Sécurité sociale exige que pour s’opposer à une nomination le conseil d’administration doit réunir une majorité des 2/3 de ses membres, je m’interroge sérieusement sur les conséquences politiques de la situation à la CGSS où le conseil d’administration se prononce nettement contre une nomination.

Par ailleurs, la désignation de M. Bello questionne d’autant plus qu’il a dû faire face en Guyane, où il exerçait jusqu’alors, à une motion de défiance de son conseil d’administration qui a rejeté le budget 2025 de la CGSS pour cause de gestion douteuse.

En outre, les conditions de sa candidature interrogent et font craindre une situation de favoritisme avec une seule proposition de candidat et un appel à candidature rédigé de sorte à cibler son profil.

Enfin, il semblerait qu’une pression ait aussi été exercée sur les administrateurs afin qu’ils valident par leur vote cette nomination.

Tous les mécanismes qui entourent la désignation de M. Bello me conduisent à regretter celle-ci. Je ne peux pas accepter que notre territoire soit le réceptacle des errances du national qui impose ses choix sans un minimum d’exigence.

Philippe Naillet

Député de La Réunion

1ère circonscription

