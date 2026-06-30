La Fédération reunionnaise du Parti Socialiste dit NON à la nomination de Jean‐Xavier Bello

Le dossier de ce candidat parle de lui-même à la CGSS de Guyane, un bâtiment acheté 10 millions d'euros vide, inutilisable, rongé par les infiltrations d'eau et l'absence d'ascenseurs fonctionnels. Des attributions de marchés publics aux pratiques plus que douteuses. Conséquences : un conseil d'administration contraint de rejeter le budget 2025, faute de pouvoir cautionner une gestion inacceptable. C'est ce profil-là qu'on veut imposer à La Réunion. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com

Notre île n'est pas une terre d'exil pour responsables en difficulté. Elle n'est pas un placard doré où l'on recycle ceux qui ont failli ailleurs. Les Réunionnais méritent mieux. Ils méritent des dirigeants compétents, transparents, ancrés dans la réalité de notre territoire.

La fédération socialiste l'affirme avec force : le futur directeur de la CGSS Réunion doit être choisi pour ses compétences, son intégrité et sa connaissance du contexte réunionnais et non pour convenir à des arrangements parisiens.

Nous exigeons du conseil d'administration qu'il rejette cette candidature et nous appelons l'ensemble des forces politiques et sociales de l'île à se lever, unies, pour défendre l'intérêt général.

La Réunion n'est pas une variable d'ajustement. La Réunion, ça se respecte