Nomination à la Direction de la CGSS de La Réunion

Le Conseil d’administration de la CGSS de La Réunion a validé la nomination de M. Jean- Xavier Bello, malgré un bilan contesté à la Direction de la CGSS de Guyane. Dès que j’ai eu connaissance des enjeux de ce recrutement sensible, j’ai alerté le Conseil d’administration sur la nécessité de promouvoir une compétence réunionnaise. Paris et le Conseil d’administration, minoritaires à 9 voix POUR et 14 voix CONTRE, en ont décidé autrement. Une validation certes conforme au statut des deux tiers, mais qui témoigne d’un déficit démocratique et rejet de cette candidature. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Au-delà de cette nomination, La Réunion ne saurait être un territoire-tremplin pour des gestionnaires en difficulté, promus à Paris, au mépris de toutes les exigences de performance et de qualité requises pour la mise en œuvre d’un dialogue social. À la CGSS de Guyane, les indicateurs de gestion de ce nouveau directeur sont au rouge. Les organisations syndicales y relèvent notamment des manquements dans le pilotage et la gestion du dialogue social.

Cette décision, qui consiste à valider un "choix" parmi un seul candidat, n’en est pas un. Il s’agit d’un choix imposé, selon des critères contestables.

Elle relève de méthodes d’un autre temps, où la colonie imposait depuis Paris ses gouverneurs. Une fois de plus Paris nous impose un choix non réunionnais, un choix qui ne traduit pas le vote d’une instance démocratique : celle du Conseil d’Administration de la CGSS ! Si cette nomination a été décidée par Paris c’est donc à Paris qu’il faudra corriger cette injustice qui pénalise trop souvent les profils réunionnais.

Je m’attèlerai donc à travers une nouvelle proposition de loi à faire évoluer ces règles de nomination qui désavantagent trop souvent nos forces vives locales.

Je continuerai à m’opposer à ces pratiques afin qu’à compétence égale, nos talents réunionnais soient privilégiés, un signal d’espoir pour notre jeunesse en formation et pour l’accès de nos cadres à des postes de haute direction.



