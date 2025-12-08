Le Territoire de l'Ouest au 1er Forum de la Bioéconomie Tropicale

Dans le cadre de ses 20 années d’existence, Qualitropic organise son 1er Forum de la Bioéconomie Tropicale auquel participera le Territoire de l’Ouest les 9,10 et 11 décembre 2025. Ces évènements ont pour objectifs de découvrir les innovations et réussites dans les Outre-mer, renforcer les liens entre les acteurs locaux et internationaux, imaginer une bio économie plus inclusive, responsable et adaptée aux spécificités ultramarines (Photo : rb/www.imazpress.com)

Un atelier sera proposé dans lequel les équipes du Territoire de l’Ouest présenteront la démarche de sourcing et d’accompagnement de l’écoconstruction réalisées auprès des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics. L’objectif de ces rencontres est de fédérer ensemble l'écosystème autour des thématiques traitées par le pôle de compétitivité tout en proposant des demi-journées thématiques.

Le lien pour s’inscrire au forum : https://forms.cloud.microsoft/r/VeX764b7U4

- Les objectifs du forum -

- Célébrer l’innovation : découvrir les projets pionniers et les réussites inspirantes dans les Outre-mer

- Créer des synergies : connecter les acteurs locaux et internationaux pour stimuler les partenariats

- Réfléchir ensemble : identifier les leviers pour développer une bioéconomie adaptée aux spécificités ultramarines

- Construire l’avenir : co-construire une feuille de route vers une bioéconomie inclusive et durable

- Programme du 9, 10 et 11 décembre -

Ce mardi 09 décembre 2025 pour débuter ce forum, le thème abordé sera "L’agriculture et Chimie verte".

Le mercredi 10 décembre 2025 au Port sera dédié au thème des "Matériaux locaux et Packaging". Au cours de cette journée différents intervenants seront présents à l’intercommunalité : des scientifiques, structures incubatrices et entreprises innovantes qui se réuniront pour échanger sur le thème "Les écomatériaux à la Réunion : l'innovation par la collaboration".

Le thème de l’ "Alimentation durable et Coopération Régionale et Projet Européens" sera traité le jeudi 11 décembre à Saint-Denis.