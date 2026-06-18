Le Territoire de l’Ouest fait le point sur ses projets à Saint-Leu

Le Territoire de l’Ouest poursuit son travail de proximité avec ses communes membres. Emmanuel Séraphin, président du Territoire de l’Ouest, va à la rencontre des maires du territoire afin d’échanger sur les projets portés ou accompagnés par l’intercommunalité dans chaque commune. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Première étape de cette démarche : Saint-Leu. Emmanuel Séraphin a rencontré Karim Juhoor, nouveau maire de la commune, pour faire le point sur les projets envisagés sur le territoire saint-leusien et partager les priorités d’action pour les mois et années à venir.

La rencontre a débuté par un temps d’échange à l’auditorium de la médiathèque Baguette. L’occasion de présenter les dossiers en cours, d’évoquer les besoins de la commune et de renforcer la coordination entre les équipes municipales et intercommunales.

Cette rencontre s’est ensuite poursuivie sur le terrain, au Four à Chaux Merlikan, où le Territoire de l’Ouest construit actuellement un nouveau skatepark. Cet équipement viendra offrir un espace de pratique adapté aux amateurs de glisse urbaine, tout en contribuant à l’aménagement et à l’animation du site.

À travers ces rencontres, le Territoire de l’Ouest souhaite maintenir un dialogue régulier avec les communes, au plus près des réalités du terrain. L’objectif est simple : mieux coordonner les actions publiques, accompagner les projets structurants et répondre aux besoins des habitants.

D’autres rencontres sont prévues dans les communes membres du Territoire de l’Ouest, afin de poursuivre ce travail d’échange et de suivi des projets à l’échelle intercommunale.