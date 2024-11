Le samedi 23 novembre 2024, à Trois-Bassin à l’Alambic et sur le plateau noir situé juste en face, le Territoire de l'Ouest et le Séchoir invitent à la quatrième étape du festival "Dan kèr lé o". Cette nouvelle étape sera mise en lumière avec divers spectacles et représentations musicales. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)