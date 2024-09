Le Territoire de l'Ouest organise la concertation du plan de mobilité 2026/2036

Ce samedi 7 septembre 2024, le Territoire de l'Ouest organise une réunion au marché forain de Saint-Leu afin de se concerter sur le plan de mobilité 2026/2036. Nous publions le post ci-dessous (Photo : www.imazpress.com)

Le territoire de l'Ouest étant présent de 08h à 12h au marché forain de Saint-Leu, la collectivité pourra échanger avec vous mais également recueillir vos idées sur la mobilité de demain.

Notre territoire fait face à des défis majeurs en matière de mobilité. Le trafic routier est saturé, les embouteillages sont fréquents, les déplacements doux doivent être encouragés. Face à ce constat, le territoire de l’Ouest lance une vaste concertation publique pour élaborer son Plan de Mobilité (PDM) pour la période 2026-2036. Ce Plan de Mobilité vise à relever ces défis et à créer un système de transports plus durables, efficaces et accessibles à tous.

En cas d'absence vous pouvez participer en ligne et donnez votre avis depuis chez vous sur ce site.