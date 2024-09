Le Territoire de l'Ouest remercie la participation de tous à la consultation publique

Le Territoire de l'Ouest a tenu à remercier la participation de tous à la consultation publique, ce samedi 7 septembre 2024, au marché forain de Saint-Leu. Cette consultation a été organisée afin de recueillir de nombreuses idées et suggestions pour améliorer la mobilité dans notre territoire. Le PDM (Plan De Mobilité) 2026/2036 créé par le Territoire de l'Ouest, vise à rendre les transports plus efficaces pour tous. Nous publions le post ci-dessous. (Photo : Le Territoire de l'Ouest )

Le territoire de l'Ouest fait face à des défis majeurs en matière de mobilité. Le trafic routier est saturé, les embouteillages sont fréquents, les déplacements doux doivent être encouragés. Face à ce constat, le Territoire de l’Ouest a lancé une vaste concertation publique depuis le 12 juillet jusqu'au 4 octobre 2024 pour élaborer son Plan De Mobilité (PDM) pour la période 2026-2036.

Ce Plan de mobilité vise à relever ces défis et à créer un système de plusieurs transports plus durables, efficaces et accessibles à tous.

Liste des sites de consultation aux jours et aux heures habituelles d’ouverture au public :

- Territoire de l’Ouest : 1 Rue Eliard Laude, Le Port

- Commune de Saint-Paul : Mairie de Saint-Paul – Direction Foncier, Urbanisme et Planification, Accueil du service Application Droit des Sols, 12 rue Labourdonnais.

- Commune de La Possession : Hôtel de Ville de La Possession – Rue Waldeck-Rochet

- Commune de Saint-Leu : Mairie de Saint-Leu – 58 Rue du Général Lambert Secrétariat de la Direction Aménagement

- Commune de Trois-Bassins : Mairie de Trois-Bassins – 2 Rue du Général De Gaulle

- Commune de Le Port : Mairie Le Port – 9 Rue Renaudière de Vaux Service urbanisme et Développement