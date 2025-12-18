Le Territoire de l'ouest revient sur le 1er Forum de Bioéconomie Tropicale

C’est au siège du Territoire de l’Ouest que s’est déroulée la deuxième journée du Forum de la Bioéconomie Tropicale à l’occasion des 20 ans du pôle de compétitivité Qualitropic. Ce rendez-vous a réuni des professionnels de l’éco-construction, les structures de l’innovation, des labos de recherche, des ingénieurs et plusieurs institutions. Nous publions le communiqué du Territoire de l'ouest ci-dessous (Photo : TO)

La table ronde et l’atelier de la matinée ont été dédiés aux "matériaux locaux". Les participants ont répondu à la question de "Comment innover à La Réunion ?"

L’une des pistes est de s’appuyer sur les ressources locales. Il s’agit de recycler et réintégrer les matériaux déjà existants dans le circuit de production afin de limiter les intrants, le gaspillage et les déchets non valorisés. Trois ateliers de réflexions commune : "caractéristiques ressource", "idées de valorisation" et "chaîne de valeur" ont permis d’identifier les solutions concrètes.

Cette matinée a été l’occasion pour le Territoire de l’Ouest de rappeler que son rôle dans la chaîne de l’innovation est de traduire les résultats des travaux de la recherche en innovation dans la commande publique.

Pour que les marchés publics deviennent un levier de développement de l’innovation, l’intercommunalité anime avec l’Adir, la démarche du Campus de l’Innovation Tropicale et Insulaire. Le CITI est un dispositif de coopération territoriale qui vise à identifier les porteurs d’innovation et a organiser un environnement propice au développement des projets sur le territoire de l’Ouest.

L’après-midi a été consacrée à la question du "packaging" plus précisément à celles des "Emballages et Transitions réglementaires : comment concilier nouvelles exigences et réalités locales ?"

Dans l’assemblée, des professionnels privés et publics Réunionnais des mais aussi des experts venus de l’héxagone ou encore de l’île Maurice

Tout d’abord, Nicolas Guérin, directeur de la Gestion des Déchets et de l’Errance Animal au Territoire, de l’Ouest, a présenté les actions de la collectivité en matière de tri des déchets. ménagers recyclables (emballages en mélange et le verre). Il est notamment revenu sur les équipements mis à disposition des ménages et services fournis aux producteurs de déchets (déchèteries), la gratification du geste de tri, via l’application Triali. Son intervention s’est achevée sur le sujet sur l’Extension des Consignes de Tri à tous les emballages en plastique qui sera déployée au 1er janvier 2026, conformément à la LOI AGEC.

Puis plusieurs intervenants se sont succédés, notamment Arnaud Le Berrigaud, expert Pack et conférencier, ainsi que des représentants d’industries (Ercane, Brasserie de Bourdon, Bourbon Packaging, Cartonnerie de Bourbon, CGF Distribution, Cycléa). Tous ont partagé leurs retours d’expérience en matière de réduction, réemploi et recyclage dans leur domaine d’activité respectif avant un échange avec la salle.

Le Forum de la Bioéconomie Tropicale s’est achevé le lendemain lors d’un troisième rendez-vous portant sur l’alimentation, la coopération régionale et les projets européens.