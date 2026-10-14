Le Territoire de l’ouest sensibilise les écoliers à la préservation de l'eau

Ce mardi 13 octobre 2026, le Territoire de l'ouest était aux côtés des marmailles du centre aéré de l'École Georges Thiébaut au Port pour une matinée riche en découvertes autour de la préservation de la ressource en eau. Au programme pour nos petits écocitoyens : des échanges pour comprendre d'où vient l'eau et pourquoi chaque goutte compte, le jeu La Marel Dolo, où les enfants ont relevé des défis et répondu aux questions sur l'eau et un atelier créatif de fabrication de volvelles pour découvrir, de manière ludique, comment se répartit notre consommation quotidienne de 145 litres d'eau. Ce mercredi 14 octobre 2026, la collectivité met le cap sur Trois-Bassins. "Nous retrouverons les enfants du centre aéré du Littoral pour une nouvelle journée d'animations et de partage", écrit le Territoire de l'ouest. (Photos : Territoire de l'ouest)