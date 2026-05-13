Le Territoire de l’ouest soutient "Etincelles", le programme d’énergie renouvelable citoyenne

Porté par l'association le Clan et soutenu par le Territoire de l’ouest, "Étincelles" est un programme inédit à La Réunion. Il vise à faire émerger des coopératives locales de production d’énergie. "L’objectif est que citoyens, collectivités et entreprises locales s’associent pour financer et gérer des installations de production (comme des panneaux solaires sur des toits ou des terrains) en circuit court", écrit le Territoire. Dans le cadre de ce programme, le Clan, lance un appel à manifestation de curiosité aux citoyens de La Réunion. Nous publions le communiqué du Territoire de l'ouest ci-dessous. (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Porté par Le Clan et soutenu par le Territoire de l’Ouest, "Étincelles" est un programme inédit à La Réunion, qui vise à faire émerger des coopératives locales de production d’énergie.

L’objectif est que citoyens, collectivités et entreprises locales s’associent pour financer et gérer des installations de production (comme des panneaux solaires sur des toits ou des terrains) en circuit court.

Pour tout comprendre, téléchargez la plaquette d’information Plaquette Étincelles 04.2026 (002)

À qui s’adresse cet Appel à Manifestation de Curiosité? À tous ! Aux voisins qui s’accordent sur un projet d’autoconsommation collective, à un agriculteur intéressé par un projet d’agrivoltaïsme ou encore une mairie qui prête le toit de sa salle polyvalente à une association.

- Trois bonnes raisons de répondre à l’appel -

- Être pionner en participant à une expérience collective inédite

- Être acteur et actif dans la question des énergies renouvelable

- Donner du sens à votre épargne en investissant dans des projets locaux participant à la résilience du territoire

Vous souhaitez contribuer à la transition énergétique du territoire ? Habitant, association, entreprise ou collectivité, vous pouvez rejoindre la démarche en répondant à l’Appel à Manifestation de Curiosité ici.

Pour plus d’infos, rendez-vous ici.